15 апреля в РК 22 новых случая заражения COVID-19

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Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК продолжает снижаться. За сутки 15 апреля выявлены 22 инфицированных, а общее число заболевших с начала пандемии по состоянию на полночь 16 апреля - 10.613 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, по 4 новых случая инфекции подтверждены в городе Тэгу, а также провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнгидо, 3 – в Пусане, 2 – в Сеуле, 1 – в провинции Канвондо. Четверо заражённых обнаружены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 229 человек, в том числе, 4 за минувшие сутки. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 15 апреля выписан 141 человек, а общее число выздоровевших составило 7.757 человек. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 2.627 человек.