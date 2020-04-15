В РК продолжается поэтапное начало занятий в школах в дистанционном режиме

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Вслед за последними классами средних и старших школ, 9 апреля приступивших к занятиям в режиме дистанционного обучения, 16 апреля в РК учебный год начинается для первых и вторых классов средних и старших школ, а также четвёртых, пятых и шестых классов начальных школ. В министерстве образования сообщается, что необходимые для дистанционного обучения электронные устройства во временное пользование получили примерно 268.000 школьников. Ещё 13.000 школьников будут обеспечены ими через региональные департаменты образования. Также министерство принимает меры по децентрализации платформы онлайн обучения в целях решения проблемы перегрузки онлайн-систем. 20 апреля к занятиям приступят ученики с первого по третий классы начальных школ. Для них дистанционные занятия будут проводиться без использования электронных устройств, исключительно на базе образовательного телеканала EBS TV.