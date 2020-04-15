Экспорт продукции малого и среднего бизнеса РК вырос

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Несмотря на последствия COVID-19, экспорт продукции корейских малых и средних компаний в первом квартале этого года увеличился на 2% по сравнению с прошлым годом, составив 24,2 млрд долларов. Об этом сообщили в среду в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Отмечено снижение экспорта в Китай (-4,8%), Японию (-1,6%) и Гонконг (-5,5%), в то время как экспорт в США увеличился на 8%, во Вьетнам на 4,9%, на Тайвань на 20,8%, в Россию на 4%. В министерстве отметили, что в первом квартале на росте показателя в большей степени сказались условия экспорта в каждую отдельную страну. Между тем, увеличился экспорт 14 из 20 основных наименований товаров, включая текстиль и оборудование для производства полупроводников. Объем экспорта тест-систем на вирусные заболевания в январе-феврале этого года составил 21 млн долларов, что на 35,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом квартале в стране зарегистрированы 62.396 малых и средних компаний, занятых в экспорте. Отметка выросла на 2,7% в годовом исчислении. В результате доля таких предприятий в общем объёме экспорта выросла на 0,6% до 18,5%.