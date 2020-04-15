Правительство РК выделило 7,6 трлн вон на чрезвычайную помощь домохозяйствам

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Правительство РК объявило в четверг о выделении второго дополнительного бюджета в размере 7 трлн 600 млрд вон или 6 млрд 300 млн долларов на оказание единовременной чрезвычайной помощи домохозяйствам, пострадавшим от пандемии вируса COVID-19. Вместе со средствами, которые выделят местные органы власти, общий размер бюджета составит 9 трлн 700 млрд вон или 7 млрд 900 млн долларов. Второй дополнительный бюджет выделен через месяц после того, как Национальное собрание утвердило выделение 11 трлн 700 млрд вон или 9,5 млрд долларов на борьбу с последствиями пандемии. Помощь будет оказана в виде товарных купонов и подарочных сертификатов. Её получат 14 млн 780 тыс. домохозяйств, говорится в заявлении министерства планирования и финансов. Домохозяйства из одного человека с доходами ниже средних по стране получат 400 тыс. вон, из двух человек – 600 тыс. вон, из трёх – 800 тыс. вон, из четырёх и более – 1 млн вон. По словам вице-премьера Хон Нам Ги, пакет чрезвычайной помощи поможет жителям страны смягчить экономические последствия пандемии вируса COVID-19 и оживить потребление. Для финансирования второго дополнительного бюджета правительство не будет выпускать облигации. Средства будут выделены за счёт корректировки годового бюджета и сокращения расходов. Законопроект направлен на утверждение Национального собрания.