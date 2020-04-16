Правящий блок получил 60% мест в Национальном собрании РК

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Правящий блок во главе с Демократической партией Тобуро одержал уверенную победу на состоявшихся 15 апреля выборах в Национальное собрание РК 21-го созыва. Выборы во всех избирательных округах признаны состоявшимися, в результате чего заполнены все 300 мест в однопалатном южнокорейском парламенте - 253 по одномандатным округам и 47 по партийным спискам. По итогам обработки 100% бюллетеней у правящего блока в общей сложности 180 мест – 60% численности Национального собрания. Правящая партия впервые за последние 16 лет получила подавляющее большинство мест в парламенте, что позволит ей принимать практически все законы за исключением тех, которые касаются пересмотра Конституции. Они требуют одобрения 200 законодателей. У оппозиционного блока во главе с Объединённой партией будущего 103 места – 34,3% состава Национального собрания. 6 мест у Партии справедливости, по 3 – у Народной партии и Открытой демократической партии. 5 получили независимые кандидаты. Прошедшие выборы фактически представляют собой оценку работы президента страны Мун Чжэ Ина. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на избирательные участки составила 66,2%, включая 26,69% избирателей, принявших участие в досрочных выборах 10-11 апреля. Это самая высокая явка за последние 28 лет.