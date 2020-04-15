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Экономика

KDI прогнозирует экономический спад в связи с пандемией COVID-19

Write: 2020-04-16 13:05:43Update: 2020-04-16 16:05:08

KDI прогнозирует экономический спад в связи с пандемией COVID-19

Photo : YONHAP News

Корейский институт развития прогнозирует усиление негативных последствий снижения спроса на внешних рынках на фоне усугубления экономического спада в связи с распространением COVID-19. В отчёте института, опубликованном 16 апреля, говорится, что в феврале промышленное производство сократилось из-за влияния COVID-19, и одновременно последовало сокращение рынка труда, которое в основном затронуло сферу услуг.  Производство в обрабатывающей промышленности сократилось в основном из-за перебоев в поставках компонентов китайского производства. В связи с пандемией в ключевых странах ожидается дальнейшее усиление негативных последствий. Индекс потребительских настроений за март снизился до 78,4 пункта. В январе показатель составлял 104,2, а в феврале 96,9 пункта. В марте, вероятно, произошёл сильный спад потребления в сферах, предполагающих прямой контакт между людьми. Снижение среднесуточного объёма экспорта в марте составило 4%, что в три раза меньше по сравнению с февралём. Однако в связи с глобальной пандемией COVID-19, пик которой начался после марта, высока вероятность стремительного спада экспорта в будущем. Что касается финансового рынка, кредитные риски по корпоративным облигациям возросли на фоне снижения курса акций и падения доходности государственных облигаций. На международном финансовом рынке также наблюдаются нестабильные показатели инвестиционных настроений в связи с растущим давлением на экономику.
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