Мун Чжэ Ин: Борьба с вирусом COVID-19 основана на уроках катастрофы парома «Сэволь» в 2014 году

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Борьба с вирусом COVID-19 основана на уроках катастрофы парома «Сэволь» в 2014 году, которая унесла жизни более чем трёхсот человек. Об этом президент РК Мун Чжэ Ин написал в своём аккаунте 16 апреля, когда исполнилась шестая годовщина катастрофы. Как отметил глава государства, катастрофа объединила жителей страны, которые вместе оплакивали погибших, взяв на себя ответственность за произошедшее, и чётко осознав, насколько глубоко все связаны между собой. В условиях пандемии COVID-19 народ вновь выступил как единое целое, участвуя в политике социального дистанцирования и соблюдая самокарантин, стремясь тем самым избежать дополнительных жертв. Президент пообещал сделать всё возможное, чтобы создать мемориал памяти жертв катастрофы парома «Сэволь» и окончательно выяснить причину трагедии.