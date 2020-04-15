904,7 млрд вон будет перенаправлено из оборонного бюджета РК на чрезвычайную помощь домохозяйствам

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904 млрд 700 млн вон или 733 млн долларов будут перенаправлено из оборонного бюджета РК этого года во второй дополнительный бюджет на оказание единовременной чрезвычайной помощи домохозяйствам, пострадавшим от пандемии вируса COVID-19. Необходимость в этом возникла из-за того, что правительство намерено финансировать дополнительный бюджет без выпуска облигаций. Расходы на национальную оборону являются одной из наиболее сокращаемых статей государственного бюджета. Однако в министерстве обороны заявили, что основную часть скорректированных средств было бы невозможно использовать из-за пандемии вируса COVID-19, поскольку изменились планы поставок оружия и проведения совместных учений. Будут также скорректированы графики платежей за истребители-невидимки F-35A и эсминцы, оснащённые системой Aegis.