После катастрофы парома «Сэволь» прошло шесть лет

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16 апреля исполнилось шесть лет после того, как недалеко от юго-западного побережья Корейского полуострова затонул паром «Сэволь». Катастрофа унесла жизни более чем трёхсот человек. В ознаменование трагической даты в РК прошли памятные церемонии. Одна из них состоялась в Инчхоне, откуда паром «Сэволь» отправился в свой последний рейс на остров Чечжудо. Ещё одна церемония была организована на палубе судна в открытом море, где произошла трагедия. В ней приняли участие родственники погибших. Во второй половине дня траурная церемония прошла в городе Ансане провинции Кёнгидо, где находится средняя школа Танвон. В ней учились большинство погибших в результате катастрофы. В тот же день президент РК Мун Чжэ Ин написал в своём аккаунте, что нынешняя борьба с вирусом COVID-19 основана на уроках катастрофы парома «Сэволь». Он отметил, что трагедия объединила жителей страны, которые вместе оплакивали погибших, взяв на себя ответственность за произошедшее, и чётко осознав, насколько глубоко все связаны между собой. Президент пообещал сделать всё возможное, чтобы создать мемориал памяти жертв катастрофы парома «Сэволь» и окончательно выяснить причину трагедии.