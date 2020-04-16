Президент РК поблагодарил жителей страны за активность на выборах

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После убедительной победы правящей Демократической партии Тобуро на состоявшихся 15 апреля парламентских выборах президент РК Мун Чжэ Ин выступил с посланием к жителям страны. Его обнародовал в четверг представитель президентской администрации. Глава государства поблагодарил граждан за то, что они проявили активность, придя на избирательные участки в условиях пандемии вируса COVID-19. Активная явка избирателей на выборы, проведённые с соблюдением карантинных рекомендаций и политики социального дистанцирования, поразила весь мир. Активность народа придаёт силы правительству, которое стремится преодолеть кризис, вызванный пандемией,- отметил глава государства. Он пообещал ещё внимательнее прислушиваться к мнениям граждан, чтобы противостоять катастрофе. Президент закончил своё послание словами: «Дорогие сограждане, я горжусь вами, я уважаю всех вас!»