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Политика

Главы МИД РК и Новой Зеландии обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19

Write: 2020-04-17 09:50:12Update: 2020-04-17 10:28:49

Главы МИД РК и Новой Зеландии обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК и Новой Зеландии Кан Гён Хва и Уинстон Петерс обсудили в четверг в ходе телефонного разговора вопросы сотрудничества в борьбе против вируса COVID-19. Глава южнокорейского МИД отметила, что в стране продолжается политика социального дистанцирования, принимаются строгие карантинные меры, несмотря на сокращение количества новых случаев заболевания. Она подчеркнула важность международной солидарности в урегулировании кризиса и обещала активно делиться опытом борьбы с вирусом, накопленным в РК. Уинстон Петерс выразил признательность южнокорейскому правительству за сотрудничество в возвращении на родину новозеландских граждан после вспышки инфекции. Кан Гён Хва в ответ выразила благодарность Новой Зеландии за помощь в возвращении на родину южнокорейских граждан.
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