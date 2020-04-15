Впервые с 2009 года в РК сократилось число рабочих мест

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По состоянию на конец марта численность занятых составила в РК 26 млн 600 тыс. человек, что на 195 тыс. человек или на 0,1% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Как сообщили в пятницу в Национальном статистическом управлении, число рабочих мест сократилось впервые с 2009 года, и это связано с тем, что пандемия вируса COVID-19 начала наносить ущерб рынку труда. Сектор оптовой и розничной торговли потерял 168 тыс., а гостиничный и ресторанный бизнес - 109 тыс. рабочих мест. Одновременно в сельском хозяйстве и рыболовстве созданы 134 тыс., а в секторе здравоохранения и социального обеспечения - 82 тыс. рабочих мест. Уровень занятости среди молодёжи до 30 лет сократился на 0,8% в годовом исчислении, составив в конце марта 65,4%. Уровень безработицы составил 4,2% трудоспособного населения, что на 0,1% меньше по сравнению с мартом прошлого года. Вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги провёл в пятницу утром совещание министров экономического блока. Его участники приняли решение ускорить подготовку программы мер по поддержке рынка труда и обнародовать её на следующей неделе.