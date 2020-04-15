Женщины-главы МИД девяти стран обсудили вопросы гендерного равенства и борьбы с COVID-19

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Женщины-министры иностранных дел девяти стран – РК, Швеции, Кении, Сальвадора, Ямайки, Колумбии, Индонезии, Испании и Австралии - провели в четверг видеоконференцию. Обсудив вопросы гендерного равенства и роли женщин в борьбе с пандемией вируса COVID-19, участницы видеоконференции отметили, что женщины могут столкнуться с особенно серьёзными экономическими и социальными проблемами, вызванными последствиями пандемии COVID-19. Глава южнокорейского МИД Кан Гён Хва выразила обеспокоенность по поводу проблем, с которыми сталкиваются женщины в процессе борьбы с пандемией, призвав мировое сообщество предпринять совместные усилия для их решения. Она подчеркнула важность участия женщин в усилиях по преодолению кризиса, в том числе в программах общественного здравоохранения и предоставления гуманитарной помощи малообеспеченным слоям населения. Министры согласились с необходимостью продолжать сотрудничество в повышении роли женщин в борьбе с пандемией.