Американские законодатели призвали правительство ускорить заключение соглашение о совместной обороне с РК

Photo : YONHAP News

Ведущие американские законодатели призвали правительство как можно быстрее заключить соглашение о распределении расходов на содержание войск США на Корейском полуострове. В письме госсекретарю Майклу Помпео и министру обороны Марку Эсперу сенаторы сообщили о своей обеспокоенности нынешним тупиком на переговорах по новому соглашению о специальных мерах. Они выразили разочарование тем, что Белый дом отклонил «существенное предложение» Сеула, а спустя четыре месяца после истечения срока действия предыдущего соглашения новое соглашение не подготовлено. Это может иметь отрицательные последствия для вооружённых сил США в РК и американских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. Нынешняя ситуация неопределённости может нарушить надлежащее функционирование двустороннего альянса, - говорится в письме. В нём отмечается также, что Северная Корея продолжает продвигаться вперёд в реализации своей ядерной программы, улучшая свои возможности в создании баллистических ракет. В этой связи сенаторы предложили главам госдепартамента и минобороны подготовить оценку рисков, созданных тупиком на переговорах, а также план заключения соглашения в кратчайшие сроки.