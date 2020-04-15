16 апреля в РК - 22 новых случая заражения COVID-19

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За сутки 16 апреля в РК зарегистрированы 22 новых случая заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с начала пандемии по состоянию на полночь 17 апреля составило 10.635 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, 4 новых случая инфекции подтверждены в провинции Кёнсан-Пукто, по 2 - в городах Сеуле и Кванчжу, по одному - в провинции Кёнгидо, городах Инчхоне и Тэчжоне. 11 заражённых выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 230 человек, один человек умер за минувшие сутки. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 16 апреля выписаны 72 человека, а общее число выздоровевших составило 7.829 человек. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 2.576 человек.