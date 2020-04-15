Минфин США разрешил оказать гуманитарную помощь КНДР в связи с COVID-19

Photo : YONHAP News

Министерство финансов США разрешило неправительственным организациям оказывать гуманитарную помощь КНДР, связанную с вирусом COVID-19. Управление по контролю за иностранными активами американского минфина разместило в четверг на своём веб-сайте список товаров, на которые распространяются льготы по санкциям, действующим в отношении КНДР. В список включены предметы, связанные с борьбой с вирусом, такие как тест-системы, респираторные устройства, средства индивидуальной защиты и лекарства, используемые для профилактики, диагностики и лечения COVID-19. В сообщении минфина подчёркивается, что доступ КНДР к международной финансовой системе по-прежнему ограничен. Исключения сделаны лишь для неправительственных организаций, которые могут осуществлять «определённую» гуманитарную деятельность в КНДР.