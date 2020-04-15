РК и Китай будут расширять экономические обмены

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РК и Китай активизируют совместные усилия по преодолению экономических последствий пандемии вируса COVID-19 и поддержанию глобальной цепочки поставок. Соответствующая договорённость достигнута в ходе видеоконференции, которую провели в пятницу министр промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо и министр коммерции Китая Чжун Шань. Южнокорейские производители смогли достаточно быстро возобновить работу своих предприятий в Китае, благодаря совместным усилиям двух стран по поддержанию цепочки поставок. Это особенно важно для автопроизводителей, которые в значительной степени зависят от поставок запчастей из Китая,- отметил Сон Юн Мо. Он попросил китайское правительство рассмотреть возможность смягчения ограничений на въезд в страну, чтобы представители малых и средних компаний могли совершать срочные поездки. Китай является крупнейшим торговым партнёром РК, на его долю приходится четверть всего южнокорейского экспорта.