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В последнее время в условиях эпидемии COVID-19 и сопутствующего ей режима социального дистанцирования 60% южнокорейцев работают в удалённом режиме. На это указывают результаты исследования, проводившегося с 10 по 13 апреля среди 630 человек компанией по непрерывному профессиональному частному образованию Hunet. Около 42% респондентов сообщили, что работали удалённо в период от одной до двух недель, 20% менее недели, 22,5% около месяца и более. В большинстве случаев подобное изменение режима работы связано с соответствующим решением руководства. Далее следуют обеспокоенность по поводу вероятности заражения, необходимость ухода за детьми, поскольку занятия в школах также проходят в режиме онлайн. Среди тех, кто не имеет возможности работать удалённо, главной причиной такого положения являются специфика работы, отсутствие соответствующего решения со стороны руководства и другие. Между тем, 46,9% респондентов положительно оценивают возможность работать дома, считая это эффективным. Около 28% указывают на увеличившийся объём работы, учитывая отсутствие чётких границ рабочего времени. Противоположного мнения придерживаются 20% участников опроса.