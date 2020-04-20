Президенты РК и США договорились сотрудничать в борьбе с пандемией COVID-19

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Президенты РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп договорились продолжить сотрудничество в борьбе с пандемией вируса COVID-19, подтвердив необходимость оказания гуманитарной помощи КНДР. Как сообщил в воскресенье представитель администрации южнокорейского президента, в ходе получасового телефонного разговора Трамп назвал южнокорейский метод борьбы с инфекцией «лучшей моделью». Он отметил успешное проведение парламентских выборов и поздравил Мун Чжэ Ина с убедительной победой его партии. Южнокорейский лидер сказал в ответ, что победе правящей партии на выборах способствовало быстрое сокращение новых случаев заражения. Между тем, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации, правительство не собирается отменять режим социального дистанцирования. Глава Белого дома выразил признательность Сеулу за поставки тест-систем на вирус COVID-19. Между тем, не сообщается, затрагивалась ли в ходе телефонного разговора ситуация на переговорах о разделении расходов на оборону.