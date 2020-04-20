РК примет участие в обсуждении торгового соглашения стран АТР

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На этой неделе состоится серия видеоконференций по подготовке к заключению в этом году масштабного торгового соглашения стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщили в воскресенье в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в ходе дискуссий, которые будут проходить в течение трёх дней, состоится обмен мнениями по разным разделам документа. Договорённость о заключении Регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнёрстве была достигнута в ноябре прошлого года. После подписания документа, запланированного на этот год, будет создан новый экономический блок, на который приходится половина населения и треть валового внутреннего продукта всего мира. Данное соглашение очень важно для РК, поскольку основой её экономики является экспорт, который сокращается из-за торговых споров между США и Китаем и снижения мировых потребностей в полупроводниках.