Режим социального дистанцирования пониженной интенсивности продлится до 5 мая

Photo : YONHAP News

В рамках предотвращения распространения вируса COVID-19 правительство РК приняло решение продлить режим социального дистанцирования до 5 мая. Между тем, его интенсивность будет понижена. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Сэ Гюн, выступая в воскресенье на правительственном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19. Он отметил, что продолжатся ношение защитных масок и обязательная дезинфекция объектов общественного назначения. При этом будут смягчены строгие ограничения на деятельность религиозных объектов, развлекательных, культурных, спортивных и образовательных учреждений. Они смогут работать при условии соблюдения строгих карантинных правил. Будут вновь открыты национальные парки, возобновятся занятия спортом на открытом воздухе. Между тем, Чон Сэ Гюн предостерёг от полной отмены режима социального дистанцирования исходя из того, что в ряде стран, ослабивших карантинные меры, отмечались рецидивы массовых инфекций. Время для возвращения к обычной жизни пока не наступило,- подчеркнул он. Признав, что школы, начавшие занятия в удалённом режиме, сталкиваются с техническими трудностями, премьер-министр сказал, что решение о возобновлении занятий в обычном режиме будет приниматься индивидуально для каждой школы. Комментируя решение правительства, министр здравоохранения и социального обеспечения РК Пак Нын Ху отметил, что степень социального дистанцирования будет корректироваться каждые две недели в зависимости от эпидемиологической ситуации. Правительство призвало жителей страны не снижать уровня карантинных мер, воздерживаясь от проведения массовых мероприятий, без которых можно обойтись, во избежание роста массовых инфекций.