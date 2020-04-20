19 апреля в РК зарегистрированы 13 новых случаев заражения COVID-19

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За сутки 19 апреля в РК зарегистрированы 13 новых случаев заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с начала пандемии по состоянию на полночь 20 апреля составило 10.674 человека. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, по два новых случая инфекции подтверждены в провинциях Кёнсан-Пукто и Кёнгидо, а также в Пусане, по одному - в городах Тэгу, Инчхоне и Ульсане, четверо заражённых выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 236 человек, 2 человека умерли за минувшие сутки. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 19 апреля выписаны 72 человека, а общее число выздоровевших составило 8.114 человек. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 2.324 человека.