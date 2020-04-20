Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина – максимальный за полтора года

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 58,3%. Это на 3,9% выше отметки прошлой недели и самый высокий показатель с октября 2018 года, сообщило в понедельник агентство Realmeter, подведя итоги телефонного опроса, который проводился с 13 по 17 апреля по заказу информационного телеканала YTN. Были опрошены 1.530 совершеннолетних жителей разных регионов страны старше 18 лет. Негативно относятся к политике президента 37,6% опрошенных, что на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе. Разница между числом сторонников и противников политики главы государства составила 20,7%. Это максимальный показатель с октября 2018 года. Рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 46,8%, что обусловлено эффектом от её победы на парламентских выборах 15 апреля. Оппозиционную Объединённую партию будущего поддерживают 28,4% опрошенных. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±1,9% при уровне достоверности 95%.