Чон Сэ Гюн: Карантинные меры нельзя ослаблять, несмотря на смягчение режима социального дистанцирования,

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Несмотря на ослабление режима социального дистанцирования, должно быть продолжено соблюдение строгих карантинных мер, направленных на дальнейшее снижение числа случаев заражения вирусом COVID-19. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в понедельник в Сеуле на правительственном совещании по вопросам противодействия пандемии вируса COVID-19. Таким образом он прокомментировал решение правительства продлить режим социального дистанцирования до 5 мая, снизив его интенсивность. Чон Сэ Гюн призвал соответствующие правительственные учреждения приложить все усилия для контроля за соблюдением карантинного режима в общественных местах и учреждениях, которые возобновят работу. Коснувшись снижения уровня заболеваемости, премьер-министр отметил, что это стало возможным во многом благодаря самоотверженной работе медицинского персонала, который оказывает помощь пациентам с риском для собственной безопасности, а также всенародной поддержке режима социального дистанцирования. Накопленный за три месяца опыт борьбы с пандемией вируса COVID-19 вселил уверенность в победе. Вместе с тем этот опыт подтвердил, что победа будет нелёгкой,- подчеркнул премьер-министр.