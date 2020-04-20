Южнокорейские эпидемиологи помогают Узбекистану в борьбе с COVID-19

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Южнокорейские специалисты помогают Узбекистану в борьбе с распространением вируса COVID-19. После обнаружения в стране первых случаев инфекции власти Узбекистана взяли под контроль передвижения по стране, не имея системы, способной эффективно сдерживать эпидемию. Сразу после начала резкого роста количества заражённых правительство Узбекистана направило в Сеул запрос об отправке в Ташкент экспертов-эпидемиологов. 29 марта туда вылетел профессор Чхве Чжэ Ук с кафедры профилактической медицины университета Корё. Он является советником местных властей по вопросу противодействия распространению вируса. После этого узбекское правительство подготовило различные меры, схожие с теми, которые были приняты в РК. В их числе закон, позволяющий определять местонахождение человека по телефону, разработка правил карантина инфицированных и другие действия, нацеленные на выяснение всех перемещений заражённых. Чхве Чжэ Ук пробыл в Узбекистане на две недели дольше, чем изначально предполагалось. Из-за прекращения пассажирского авиасообщения между двумя странами профессор не мог вернуться на родину. В этой связи правительство Узбекистана подготовило для него специальный чартерный рейс. На этом самолёте на родину могут вернуться также южнокорейцы, находящиеся в Узбекистане.