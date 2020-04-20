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Политика

Мун Чжэ Ин: Результаты парламентских выборов отражают надежды избирателей на преодоление пандемии COVID-19

Write: 2020-04-21 09:41:46Update: 2020-04-21 09:53:48

Мун Чжэ Ин: Результаты парламентских выборов отражают надежды избирателей на преодоление пандемии COVID-19

Photo : YONHAP News

Результаты парламентских выборов, прошедших на прошлой неделе, свидетельствуют о намерении народа страны объединить силы для преодоления пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося в понедельник совещания с сотрудниками своей администрации. Он сравнил пандемию COVID-19 с Третьей мировой войной, учитывая человеческие жертвы, экономические и социальные последствия. Глава государства напомнил, что мировая экономика находится в кризисе, худшем со времён Великой депрессии. РК, находясь в авангарде глобальной войны против вируса, несомненно, победит и даст надежду мировому сообществу. Несмотря на постоянное уменьшение числа новых случаев заражения, успокаиваться рано, поскольку ситуация в мире далека от нормальной. Поэтому правительство продлило до 5 мая политику социального дистанцирования, направленную на скорейшее прекращение пандемии COVID-19, отметил Мун Чжэ Ин. Он заявил также о необходимости творческого подхода к восстановлению экономики.
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