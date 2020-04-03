Президент США признал, что он отклонил предложение Сеула увеличить свою долю в расходах на оборону на 13%

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Президент США Дональд Трамп признал, что он отклонил предложение Сеула об увеличении своей доли в расходах на оборону на 13%, исходя из принципа справедливости. Выступая в понедельник в Белом доме на брифинге о ситуации с пандемией вируса COVID-19, Дональд Трамп сказал, что он отклонил предложение Сеула на том основании, что его страна оказывает РК «огромную услугу», и к ней следует относиться «справедливо и честно». Таким образом президент США подтвердил сообщение агентства Reuters о том, что на прошлой неделе он отклонил предложение южнокорейской стороны об увеличении доли Сеула в расходах на размещение американских войск на Корейском полуострове на 13% по сравнению с предыдущим годом. Американская сторона считает это недостаточным, поскольку ранее она требовала от Сеула увеличить свои расходы в пять раз больше, чем в прошлом году. Дональд Трамп также опроверг слухи о том, что США рассматривают вопрос об уменьшении своего присутствия на Корейском полуострове, поскольку не удаётся решить вопрос о финансировании. «Дело не в сокращении военного присутствия, а в том, сможет ли Сеул обеспечить защиту собственного народа»,- отметил Дональд Трамп.