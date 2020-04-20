Премьер-министр РК призвал парламент утвердить дополнительный бюджет на оказание чрезвычайной помощи

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн призвал парламентариев как можно скорее утвердить дополнительный бюджет на оказание единовременной чрезвычайной помощи домохозяйствам для преодоления последствий пандемии вируса COVID-19. Выступая в понедельник на пленарном заседании Национального собрания, глава правительства сказал, что жизнь людей существенно осложнилась, в связи с чем принятие дополнительного бюджета особенно необходимо. 16 апреля правительство направило в Национальное собрание законопроект о втором дополнительном бюджете в размере 7 трлн 600 млрд вон или 6 млрд 300 млн долларов. Вместе со средствами, которые выделят местные органы власти, общий размер бюджета составит 9,7 трлн вон или 7,9 млрд долларов. По мнению правительства, чрезвычайная помощь поможет жителям страны смягчить экономические последствия пандемии и оживить потребление. Средства будут выделены за счёт корректировки годового бюджета и сокращения расходов. Выплаты домохозяйствам начнутся сразу после того, как законопроект будет утверждён парламентариями.