20 апреля в РК зарегистрированы 9 новых случаев заражения COVID-19

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За сутки 20 апреля в РК зарегистрированы 9 новых случаев заражения вирусом COVID-19, а общее число инфицированных с начала пандемии по состоянию на полночь 21 апреля составило 10.683 человека. Таким образом, три дня подряд рост числа заболевших не превышает 15 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, по два новых случая инфекции подтверждены в провинции Кёнгидо, городах Сеуле и Тэгу, трое заражённых выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах. Количество умерших с момента обнаружения вируса на территории РК составило 237 человек, один человек умер за минувшие сутки. Смертность остаётся на уровне 2,22% от общего числа заболевших. Из медицинских учреждений по окончании лечения за сутки 20 апреля выписаны 99 человек, а общее число выздоровевших составило 8.213 человек. Таким образом, общее число инфицированных, которые проходят лечение в стационарах, составляет на данный момент 2.233 человека.