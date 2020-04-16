CNN: Жизнь лидера КНДР может находиться под угрозой после серьёзной операции

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Американские спецслужбы собирают информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть данные о том, что жизнь северокорейского лидера Ким Чон Ына находится под угрозой после серьёзной операции. Об этом сообщил 20 апреля телеканал CNN со ссылкой на источник в американском правительстве. Поскольку Ким Чон Ын не участвовал в мероприятиях по случаю Дня Солнца, который отмечался 15 апреля, у зарубежных экспертов возникли сомнения в том, что он здоров. CNN запросил информацию у ЦРУ, совета национальной безопасности и госдепартамента США. Ранее одно из южнокорейских интернет-агентств сообщило, что лидер КНДР проходит лечение после сердечно-сосудистой операции в одной из загородных резиденций. В последний раз Ким Чон Ын появился на публике 11 апреля, когда он выступил на заседании Политбюро ЦК ТПК, призвав к «жёстким мерам по предотвращению проникновения в страну вируса COVID-19».