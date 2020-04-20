Южнокорейские граждане будут эвакуированы из России 25 апреля чартерным рейсом

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Как сообщили в посольстве РК в России, 25 апреля из Москвы вылетит чартерный рейс компании Korean Air, который доставит на родину южнокорейских граждан. Перед посадкой в самолёт у пассажиров будет измерена температура, и если у человека температура выше 37,5 градусов, то его не допускают к посадке. По прибытии в РК пассажиры, у которых обнаруживаются симптомы, должны будут пройти тестирование на вирус COVID-19 прямо в аэропорту, а остальные - пройти двухнедельный карантин и тестирование на вирус COVID-19 в медицинских учреждениях по месту жительства в течение трёх суток. Это будет третий по счёту чартерный рейс для эвакуации южнокорейских граждан из России на родину. Он организован по договорённости между посольством РК и Федеральным агентством воздушного транспорта России. Российское правительство приостановило международное авиасообщение 27 марта, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19, а 30 марта закрыло все границы, включая сухопутные.