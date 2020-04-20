Бейсбольный сезон начнётся в РК 5 мая

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Бейсбольный сезон 2020 года, начало которого было отложено из-за пандемии вируса COVID-19, начнётся в РК 5 мая. Данное решение было принято во вторник на заседании совета управляющих Корейской бейсбольной организации, состоящего из президентов десяти клубов. В рамках подготовки к сезону команды проведут четыре показательных матча. Из-за сохраняющейся обеспокоенности по поводу распространения вируса, несмотря на сокращение числа новых случаев заражения, не только показательные матчи, но и регулярные игры в начале сезона будут проводиться без зрителей. В соответствии с первоначальным планом, показательные матчи должны были пройти в период с 14 по 24 марта, а официальное открытие сезона планировалось на 28 марта. Однако 10 марта, когда по всей стране начался рост заболеваемости, было принято решение перенести игры на неопределённый срок. Руководители Корейской бейсбольной организации еженедельно встречались с представителями команд и органов здравоохранения, чтобы обсудить новую дату начала сезона, а также меры обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.