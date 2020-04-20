Сеул выразил сожаление по поводу ритуального подношения премьер-министра Японии храму Ясукуни

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Правительство РК выражает «глубокое разочарование и сожаление» по поводу того, что премьер-министр Японии сделал ритуальное подношение храму Ясукуни, который символизирует колониальную и милитаристскую политику Японии». Об этом говорится в распространённом во вторник заявлении южнокорейского внешнеполитического ведомства. В нём также содержится настоятельный призыв к японским лидерам показать готовность улучшить отношения между Сеулом и Токио, а также задуматься о прошлом. В храме Ясукуни хранятся памятные таблички с именами 2,5 млн японских солдат, погибших в различных войнах, в том числе, имена 14 военных преступников. Синдзо Абэ лично не посещает храм Ясукуни с 2013 года, но трижды в год от его имени храму делаются ритуальные подношения. Подобные действия встречает резкую критику со стороны РК и Китая, которые усматривают в них возрождение милитаристского духа Японии.