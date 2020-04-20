В КНДР не замечено необычной активности, указывающей на проблемы со здоровьем у Ким Чон Ына

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Южнокорейские власти не отмечают признаков необычной активности в КНДР, которые могли бы подтвердить наличие серьёзных проблем со здоровьем у лидера страны Ким Чон Ына. Об этом сообщил во вторник журналистам представитель администрации президента РК Кан Мин Сок. «Мы не можем ничего подтвердить», - отметил он. По данным южнокорейской разведки, у Ким Чон Ына имеются проблемы со здоровьем, связанные с ожирением и интенсивным курением. Его длительное отсутствие на публике сразу же порождает слухи об ухудшении его самочувствия. С начала сентября 2014 года Ким Чон Ын не появлялся на публике 40 дней. Позднее появилась информация, что ему сделали операцию по удалению кисты с лодыжки. Получить точную информацию о здоровье северокорейского лидера чрезвычайно сложно, поскольку доступ к ней имеет ограниченный круг людей. 21 апреля агентство ЦТАК сообщило, что председатель госсовета КНДР направил поздравительное послание президенту Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу по случаю его 60-летия.