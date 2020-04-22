Чон Сэ Гюн пообещал сделать всё возможное для восстановления экономики

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Премьер-министр РК Чон Сэ Гюн заявил, что сделает всё возможное для восстановления экономики страны. Такую позицию он изложил в своем аккаунте в соцсети Facebook по случаю исполнения ста дней с момента вступления в должность главы правительства. Он написал, что возьмёт на себя ведущую роль для достижения компромисса между рабочими и работодателями в деле сохранения рабочих мест и предпримет все усилия для укрепления системы социальной защиты трудящихся. «Минувшие сто дней прошли в суматохе в связи с развитием ситуации вокруг COVID-19, однако это было время, когда я смог многому научиться», - написал премьер. По его словам, он понял суть надежды благодаря согражданам, которые в трудные времена проявляют солидарность и заботу друг о друге, научился самоотверженности у врачей и волонтёров, находящихся на линии фронта борьбы с коронавирусом, а также усердию у государственных служащих, делающих всё, чтобы выполнять свои обязанности для народа и государства в это непростое время.