Главы РК и Индонезии обсудили ситуацию вокруг пандемии COVID-19

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Президент РК Мун Чжэ Ин 21 апреля провёл телефонные переговоры со своим индонезийским коллегой Джоко Видодо. По сообщению представителя администрации президента Кан Мин Сока, президент Индонезии высоко оценил результаты работы, проделанной РК в борьбе с COVID-19, выразив желание перенять южнокорейский опыт в этом вопросе. Джоко Видодо поздравил Мун Чжэ Ина с победой правящей партии на минувших парламентских выборах, подчеркнув, что это результат доверия народа к лидерским качествам южнокорейского президента. В свою очередь, Мун Чжэ Ин поблагодарил его за поздравления и выразил надежду на то, что Индонезия благодаря кооперации граждан с правительством, а также лидерским качествам своего президента, сможет победить коронавирус в ближайшее время. Он также отметил важность тесного сотрудничества и солидарности мирового сообщества. По его словам, РК продолжит укреплять взаимодействие с другими странами в борьбе с COVID-19. Мун Чжэ Ин также сообщил, что рассмотрит вопрос дополнительной помощи Индонезии с учётом стратегических партнерских отношений двух стран.