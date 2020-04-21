Правительство РК обнародовало меры поддержки ключевых отраслей

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Правительство РК обнародовало новый пакет мер по поддержке ключевых отраслей и рынка труда. Речь идёт о выделении более 40 трлн вон или 33 млрд долларов авиакомпаниям, нефтеперерабатывающим предприятиям и другим отраслям, столкнувшимся с последствиями пандемии вируса COVID-19. Соответствующие меры были опубликованы президентом РК Мун Чжэ Ином на состоявшемся 22 апреля пятом заседании чрезвычайного экономического совета. Он подчеркнул, что защита рабочих мест является приоритетной задачей в вопросе преодоления общегосударственного кризиса. Финансовая поддержка от правительства осуществится за счёт налогов граждан, поэтому компании, получающие эту помощь, должны поддерживать общий уровень занятости и принимать такие меры как ограничение зарплат руководящего состава и размера дивидендов акционеров. Объявленные меры также предусматривают дополнительное выделение 8 млрд долларов на смягчение воздействия COVID-19 на рынок труда. В частности, планируется оказать поддержку тем, кто находится в слепой зоне соцобеспечения. В их числе фрилансеры, временные наёмные рабочие и другие. Кроме того, размер финансовой поддержки мелких индивидуальных предпринимателей и частных компаний планируется расширить со 100 трлн вон до 135 трлн или 109,5 млрд долларов. Правительство вместе с тем планирует инициировать крупные национальные проекты для создания полумиллиона рабочих мест.