РК эвакуирует своих граждан из Филиппин

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189 граждан РК будут эвакуированы из Филиппин. 23 апреля в 08:30 чартерный самолёт южнокорейского бюджетного авиаперевозчика «Jeju Air» вылетит из международного аэропорта Инчхон в аэропорт «Мактан-Себу», откуда в тот же день вылетит обратно уже с пассажирами на борту. Чартерный рейс организован при сотрудничестве генконсульства РК на острове Себу и ассоциации южнокорейцев на Филиппинах. Аналогичные рейсы также будут организованы 28 и 29 апреля. Перед посадкой в самолёт у пассажиров будет измерена температура. Если температура выше 37,5 градусов, то человека не допускают к посадке, а на борту все пассажиры должны носить защитные маски. По прибытии самолёта в международный аэропорт Инчхон все эвакуированные пройдут проверку на наличие симптомов COVID-19. При отсутствии симптомов пассажиры будут помещены в двухнедельный домашний карантин.