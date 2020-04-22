В армии РК смягчаются ограничения, связанные с эпидемией COVID-19

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В среду в министерстве обороны РК сообщили о планах поэтапного смягчения ограничений на выход военнослужащих за пределы своих военных частей. Однако сохранён запрет на отпуск и встречи с посетителями. С 24 апреля военнослужащим разрешается на короткий срок покидать расположение части после завершения ежедневных обязанностей военной службы. Это касается регионов, в которых в течение недели не было выявлено новых случаев заражения COVID-19. При этом военные должны соблюдать режим социального дистанцирования и воздерживаться от посещения мест скопления людей, в том числе компьютерные залы и караоке. По имеющимся данным, под эти послабления подпадают около 80% регионов. А после возвращения в часть военные должны будут проходить проверку на наличие симптомов. Подобное решение было принято в связи с признаками замедления темпов распространения вируса COVID-19, а также отсутствия новых случаев заражения в армии в течение месяца. С 22 февраля всем военнослужащим запрещено покидать пределы своих частей и принимать посетителей в целях предотвращения распространения вируса.