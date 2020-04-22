В РК будет создана рабочая группа по международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19

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В среду в центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами сообщили о решении создать рабочую группу по вопросам международного сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19. Она будет заниматься растущим количеством обращений мирового сообщества к РК о передаче опыта по борьбе с COVID-19. В состав группы войдут должностные лица от различных профильных госведомств, среди которых министерство здравоохранения и соцобеспечения, Корейский центр по контролю и профилактике заболеваний, министерство административного управления и безопасности. Они будут созывать совещания каждые две недели под председательством второго заместителя министра иностранных дел. Начальник отдела противоэпидемических мер в центральном штабе по борьбе со стихийными бедствиями Юн Тхэ Хо сказал, что вышеуказанная рабочая группа станет каналом сотрудничества с мировым сообществом, проводя различные семинары и курируя программы обмена опытом.