Гражданка Вьетнама подала иск против правительства РК за ущерб, полученный во время Вьетнамской войны

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21 апреля 60-летняя вьетнамка Нгуен Титан подала иск против правительства РК в суд Центрального административного округа Сеула. Она потребовала компенсацию за ущерб, причиненный ей и её семье во время Вьетнамской войны. Её интересы в суде представляет южнокорейская организация «Адвокаты за демократическое общество». Сумма требуемой компенсации составляет 30 млн вон или примерно 24 тыс. долларов. Нгуен Титан утверждает, что 12 февраля 1969 года в одной из вьетнамских деревень уезда Дьенбан провинции Куангнам она была ранена в результате действий южнокорейских военных. Члены её семьи также были ранены или убиты. В этой связи пострадавшая и её старший брат проходили длительное лечение. Таким образом, Нгуен Титан стала первой гражданкой Вьетнама, начавшей судебный процесс против правительства РК, требуя возмещения ущерба, нанесенного во время войны во Вьетнаме. В апреле прошлого года она направила в администрацию южнокорейского президента петицию, которую подписали 103 вьетнамца, ставших жертвами действий южнокорейский войск во Вьетнаме. Они потребовали тщательного расследования дел и извинений в связи с убийствами мирных жителей во время Вьетнамской войны.