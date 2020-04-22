РК и США провели переговоры по оборонным вопросам

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22 апреля в формате видеоконференции состоялось 17-е заседание южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Стороны представляли начальник управления оборонной политики министерства обороны РК Чон Сок Хван и помощник министра обороны США по вопросам Восточной Азии Хайно Клинк. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, они оценили двусторонние усилия для заключения 11-го соглашения о распределении расходов на содержание американских войск на Корейском полуострове. Они также подчеркнули необходимость подписания документа на справедливых и взаимоприемлемых условиях. Несмотря на ряд переговоров, к настоящему моменту представители двух стран не сумели достичь договорённостей по этому вопросу. В понедельник президент США Дональд Трамп признал, что ранее он отклонил предложение Сеула об увеличении своей доли в расходах на оборону на 13%. Между тем, на переговорах Хайно Клинк выразил благодарность южнокорейской стороне за оказанное содействие в предотвращении распространения вируса COVID-19 среди военнослужащих американского контингента в РК. Участники переговоров также обсудили вопросы обеспечения безопасности на Корейском полуострове, передачи Сеулу права контроля над своими войсками в военное время, функционирования южнокорейско-американского военного альянса и расширения сотрудничества в борьбе с вирусом COVID-19.