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KBS и Общество Красного Креста РК провели кампанию по сбору средств для борьбы с COVID-19

Write: 2020-04-22 16:08:52Update: 2020-04-22 17:01:10

KBS и Общество Красного Креста РК провели кампанию по сбору средств для борьбы с COVID-19

Photo : KBS WORLD Radio

Телерадиокомпания KBS и Общество Красного Креста РК завершили 40-дневную кампанию по сбору средств для преодоления последствий вируса COVID-19. Они собрали примерно 7,6 млрд вон или более 6 млн долларов благодаря активной поддержке граждан. С 27 февраля KBS через регулярные программы и спецпередачи активно призывала зрителей поддержать кампанию, передавая новости о ситуации по всей стране. К сбору средств по телефону в размере 4 долларов присоединились более 220 тыс. жителей страны. Часть из общей суммы пожертвований была использована для предоставления защитных масок и костюмов медицинскому персоналу в районах города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, а также для обеспечения товарами первой необходимости жителей, находящихся в самоизоляции. Оставшиеся средства будут направлены в помощь представителям уязвимых слоёв населения по линии Общества Красного Креста. 
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