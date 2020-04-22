В провинции Канвондо может начаться строительство железной дороги

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Правительство РК планирует начать к 2022 году строительство железной дороги между станцией Каннын одноимённого города и станцией Чэчжин уезда Косон-гун провинции Канвондо. Об этом 21 апреля сообщили в министерстве по делам воссоединения. Для ускорения реализации проекта правительство намерено освободить его от процедуры предварительного технико-экономического обоснования. По сообщению министерства, общая стоимость проекта составляет примерно 2,3 млрд долларов. Вышеуказанная железная дорога составит в длину 110,9 км и будет строиться в качестве электрифицированной однопутной линии. 23 апреля состоится заседание совета по поддержке межкорейского обмена для обсуждения включения проекта в список программ межкорейского сотрудничества, что позволит опустить процедуру технико-экономического обоснования.