Мун Чжэ Ин обсудил сотрудничество в борьбе с COVID-19 с президентом Финляндии Саули Нийнистё

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22 апреля президент Мун Чжэ Ин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Нийнистё, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с COVID-19. Нийнистё высоко оценил меры Сеула по предотвращению эпидемии, отметив, что в этом вопросе РК стала примером для многих стран. Он также добавил, что правительство Финляндии разработало меры по реагированию на эпидемию, во многом опираясь на южнокорейский опыт. Глава Финляндии выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между двумя странами после стабилизации ситуации. Мун Чжэ Ин также подчеркнул важность международного сотрудничества в преодолении последствий экономического кризиса, отметив, что РК продолжает бороться с эпидемией, и теперь не менее важной задачей является преодоление экономических последствий пандемии.