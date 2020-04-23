Компьютерная техника вернулась в десятку главных экспортных товаров РК

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На фоне пандемии нового коронавируса COVID-19 компьютерная техника вернулась в список главных экспортных товаров РК. С января по март, когда вирус распространялся с наибольшей интенсивностью, южнокорейский экспорт составил 130 млрд 807 млн долларов. 54,9% пришлись на список главных экспортных товаров отечественного производства. Об этом 23 апреля сообщили в Корейской ассоциации внешней торговли. На первом месте по доле, как и ожидалось, полупроводники – 17,8%. Далее следуют автомобили и нефтепродукты – примерно по 7%, автозапчасти и другие. Отмечен спад спроса на автомобили, нефтепродукты, автозапчасти, дисплеи. Это связано с влиянием пандемии, вызвавшей снижение потребления. Между тем, компьютерная продукция в этом году вернулась в десятку наиболее востребованных экспортных товаров, из которой была вытеснена в 2019 году. Этот вид продукции, в частности, занял 9-ю позицию в списке с долей в общем объёме зарубежных поставок – 2,4% или 3 млрд 177 млн долларов. К данной категории относятся настольные компьютеры, ноутбуки, мониторы, принтеры, сканеры, запчасти. Эксперты полагают, что это связано с карантином, заставившим людей по всему миру сидеть дома.