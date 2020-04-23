Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина продолжает стремительно расти

Photo : YONHAP News

Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина продолжает стремительно расти. Показатель впервые за полтора года превысил отметку в 60%. Он, в частности, составил 64,3%. Это на 6% выше отметки прошлой недели и самый высокий показатель с четвёртой недели сентября 2018 года, когда отметка достигла 65,3%. Об этом 23 апреля сообщило агентство Realmeter, подведя итоги телефонного опроса, который проводился с 20 по 22 апреля по заказу вещательной компании TBS. Были опрошены 1.509 совершеннолетних жителей разных регионов страны старше 18 лет. Негативно относятся к политике президента 32% опрошенных, что на 5,6% меньше, чем на прошлой неделе. Представитель Realmeter отмечает, что причина такого роста, судя по всему, отражает призыв и надежду народа о скорейшем преодолении эпидемии COVID-19. Рейтинг правящей Демократической партии Тобуро вырос на 5,3%, составив 52,1%. Отметка превышает 50% впервые с июня 2018 года. Оппозиционную Объединённую партию будущего поддерживают 27,9% опрошенных. С более подробными данными опроса можно ознакомиться на сайте агентства. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2,5% при уровне достоверности 95%.