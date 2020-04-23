Около 58% корейцев положительно оценивают влияние эмиграции за рубеж на развитие страны

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Согласно опросу, проведённому исследовательским центром Now & Future по запросу Фонда зарубежных соотечественников в декабре прошлого года среди 1.000 южнокорейцев, 57,7% граждан РК считают, что эмиграция за рубеж оказывает положительное влияние на развитие страны. Эта цифра оказалась примерно на 12% выше по сравнению с предыдущим опросом, проводившимся в 2017 году. С другой стороны, негативно оценивают влияние эмиграции лишь 8,2% опрошенных, что ниже по сравнению с предыдущими опросами (10% в 2017 г. и 13,9% в 2013 г.). На вопрос «Задумывались ли вы когда-нибудь об эмиграции?» лишь 16,2% ответили «Да», что на 21,8% меньше, чем в 2017 году (38,0%). Почти половина респондентов согласны с тем, что «зарубежные соотечественники вносят вклад в развитие Кореи». Это больше, чем в 2017 году (46,0%), но меньше, чем в 2013 году (56,3%). Наиболее предпочтительными регионами для эмиграции были названы США и Канада - 69%, страны Европы - 12,3%, Океания около 10%, Азия - 4,3%, Япония и страны Латинской Америки - 1,9%, а также Россия и СНГ - 0,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.