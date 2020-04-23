В РК ужесточение режима самоизоляции приносит свои плоды

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В РК после усиления карантинного контроля на въезде в страну и ужесточения мер по самоизоляции количество случаев вторичного инфицирования в результате контакта с въезжающими из-за границы снизилось до нулевой отметки. По прибытии в аэропорт все въезжающие садятся в специальный автобус или отдельный вагон экспресс-поезда KTX и вне зависимости от наличия симптомов отправляются на самоизоляцию домой или в специальные карантинные учреждения. Число заражённых, выявленных в ходе санитарно-карантинного контроля на въезде, также постепенно снижается и теперь составляет порядка 5 человек в сутки, тогда как ранее отметка достигала 15. Это снижение частично связано и с тем, что общее количество людей, въезжающих в страну, сократилось более чем вдвое по сравнению с прошлым месяцем, с 7-8 тыс. до 2-3 тыс. человек в сутки. В отличие от США и стран Европы, где число заражённых продолжает расти, в РК наблюдается тенденция к стабилизации ситуации, и на фоне этого уже порядка 40 стран обратились к корейскому правительству с просьбой поделиться опытом в борьбе с распространением вируса и реализации карантинных мер. В связи с этим правительство приняло решение создать специальную рабочую группу, которая будет отвечать за международное сотрудничество в борьбе с COVID-19.