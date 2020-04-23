Более половины автозаводов в мире приостановили работу

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Под влиянием пандемии коронавируса COVID-19 во всём мире приостановили работу больше половины автомобильных заводов. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Корейской ассоциацией автопроизводителей среди 13 крупнейших автомобильных брендов. Выяснилось, что временно закрылись 71% из 300 заводов в 14 странах. В случае с американской компанией GM показатель достиг 89,5%. Немецкий концерн Daimler закрыл 88,9% заводов, Renault – 85%, Honda и Tesla свыше 60%, Volkswagen и Toyota – около 50%. На этом фоне показатель Hyundai Motor составил 35,3%, что является самой низкой отметкой. При этом внутри страны из-за резкого сокращения спроса загруженность заводов снизилась на 60-95%. Указывается на вероятность возможного ухудшения ситуации в зависимости от дальнейшего развития ситуации вокруг COVID-19.